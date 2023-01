Overdag instructeur bouwkunde, ’s avonds zanger: ‘Op het podium gaat de knop om en ben ik een andere Albert’

met video Knap staaltje vakwerk: studenten uit Twente bouwen mi­ni-snoepfa­briek

HENGELO - Wat chipmachinemaker ASML in Veldhoven in het groot doet, doen studenten mechatronica van het ROC van Twente in het klein. Ze hebben hun eigen minifabriek gemaakt. En niet zomaar één, maar een heuse snoepfabriek.

18 januari