Overijssel trapt op rem bij Vitens rond waterwinning in Den Ham: ‘Maar zij zijn verantwoordelijk voor schade’

ZWOLLE/DEN HAM - De provincie Overijssel trapt op de rem bij waterbedrijf Vitens rondom alle plannen voor extra drinkwaterwinning in het Hammerflier in Den Ham. De provincie neemt het gebiedsproces tijdelijk over. Wel blijft Vitens verantwoordelijk, als er schade is of ontstaat aan woningen. „Dat gaan wij niet vergoeden. Dat ligt bij Vitens”, zegt gedeputeerde Bert Boerman.

Boerman reageert daarmee op de onrust die is ontstaan in het Hammerflier. Daar klagen al meerdere bewoners over schade, die ontstaan zou zijn sinds Vitens in de jaren negentig begonnen is met het winnen van drinkwater. Deze bewoners vrezen dat schade verergert, als Vitens de plannen doorzet om drie keer zoveel water op te pompen. „Als het gaat over de zorg onder inwoners. Wij delen dit volkomen, in de volle breedte”, zegt Boerman.

Quote De vergunnig is er. Maar het is geen vrijbrief om ongelimi­teerd water uit het gebied te halen. Bert Boerman

Overijssel wil dat het ‘ordentelijk’ verloopt

Vitens pompt nu 1,6 miljard liter water op en wil graag naar 5 miljard liter. Om het vertrouwen van bewoners te winnen, organiseerde het drinkwaterbedrijf al meerdere informatieavonden en vielen bij meerdere bewoners brieven op de deurmat. Maar Vitens is door Overijssel verzocht hiermee te stoppen. Overijssel wil de regie tijdelijk overnemen. „We willen een ordentelijk proces opstarten”, zegt Boerman. „Daarbij willen we de verschillende spelers vanuit de gemeente, inwoners, provincie bij elkaar zetten om te zorgen dat het goed van wal komt. Om het daarna weer aan Vitens te laten.”

Vitens heeft in 1992 echter al een vergunning van Overijssel gekregen om 5 miljard liter water op te pompen. „De vergunnig is er. Maar het is geen vrijbrief om ongelimiteerd water uit het gebied te halen”, zegt Boerman. „Daarmee moet Vitens aan voorwaarden te voldoen. Vitens is ook met dat onderzoek bezig.”

Provinciebestuur dringt niet aan op onafhankelijk onderzoek

Volgens Boerman is Vitens bereid de waterwinning niet uit te breiden, zolang Vitens onderzoeken uitvoert in het gebied. Ook wordt er alleen meer water gewonnen als uit dit onderzoek blijkt dat het niet leidt tot onoverkomenlijke schade of schade die niet vergoed kan worden. Voor Overijssel redenen om nulmetingen te doen in het gebied. Maar aan een onafhankelijk onderzoek, zoals sommige statenleden voorstellen, wil Boerman duidelijk niet. Ook wil hij de verantwoordelijkheden niet naar zich toetrekken. „Wat we niet willen is die zaken naar binnen halen als provincie. Wij zijn er niet primair voor verantwoordelijk. Dergelijke schade gaan we niet vergoeden. Dat ligt bij Vitens.”

Reinwaterkelder gaat er komen

Het heeft er tegelijk alle schijn van dat Provinciale Staten volgende week instemt met de bouw van een opslagkelder voor water. Maar volgens Boerman heeft dit geen enkele relatie met de plannen van Vitens om meer water te winnen in het gebied. „Er wordt geen druppel water meer gewonnen door de komst van de reinwaterkelder. Hiermee willen we alleen pieken opvangen en water vanuit andere winlocaties laten doorstromen.”