Overijsselse CDA-lijsttrekker Rick Brink breekt knie na ongeluk op A28

Rick Brink, lijsttrekker van CDA Overijssel, was vanmorgen betrokken bij een verkeersongeluk op de A28. Hoewel hij het naar omstandigheden goed maakt ligt hij nog wel in het ziekenhuis in Zwolle. ,,Hij heeft gelukkig zijn humor nog”, zegt partijwoordvoerder Karel Platje.

,,Brink is vanmorgen door de mist beland in een kop-staartbotsing. Daarbij heeft hij zijn knie gebroken. Verder was hij goed bij kennis”, laat Platje weten. Einde van de middag is Brink aan zijn knie geopereerd.

In een eerder interview met De Stentor liet de Hardenberger al weten veel tegenslagen te kennen vanwege zijn gezondheid. ,,Dat maakt mij weerbaar. Ik heb broze botten, dus ja, je breekt wel eens iets.”

Hoe lang hij uit de roulatie is, is nog onduidelijk. Vanwege het incident legt Brink tijdelijk zijn activiteiten neer. Volgens de partij zal hij zo snel mogelijk zijn taken hervatten in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vlak na de zomer van vorig jaar vroeg partijvoorzitter Marc Dullaert of hij de nummer één zou willen zijn. Daar moest hij heel hard over nadenken. ,,Het is een grote en verantwoordelijke stap die veel van me vraagt.”

Brink noemt zich een ‘politieke junkie’, werkt hard. Heeft geen relatie, daar kiest hij bewust voor, want hij haalt energie uit zijn werk. ,,Ik hecht aan mijn vrijheid.”

Landelijke bekendheid

In 2019 kreeg hij landelijk bekendheid als officieuze minister van Gehandicaptenzaken, een initiatief van KRO-NCRV. Eerder was Brink gemeenteraadslid en fractievoorzitter van het CDA in zijn woonplaats Hardenberg, nu richt hij zich op de provinciale politiek.