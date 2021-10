Paralympisch kampioene Jennette Jansen opnieuw gehuldigd in Westerhaar: ‘Dit voorkomt het zwarte gat’

Aanbod van koopwonin­gen in Twente droogt helemaal op

7 oktober ENSCHEDE - NVM-makelaars in Twente hebben in het derde kwartaal 31 procent minder woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk lag de daling op 29 procent. Sinds 2015 werden er in het derde kwartaal niet zo weinig woningen verkocht als dit jaar.