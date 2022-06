Partij in Twenterand misbruikt ‘rampgebied’ voor aandacht, onvrede Twents kanaaldrama snel huis aan huis onderzocht

VRIEZENVEEN - Met een bult poeha kondigde PvdA-GroenLinks aan kanaal Almelo - De Haandrik tot een rampgebied te willen verklaren. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam, werd het woord niet eens gebruikt. Tegelijk gaat Twenterand, op initiatief van twee andere partijen, inventariseren of bewoners daadwerkelijk zo ontevreden zijn over de schadeafhandeling, als velen beweren.

Stephan Reusken gaf toe: hij gebruikte het woord 'rampgebied’ om de aandacht op zijn plan te vestigen. Maar het kanaal te verklaren als een rampgebied, zoals hij eerder vermeldde in een open brief, stelde het raadslid van PvdA-GroenLinks dinsdagavond niet eens voor. „Wat moeten aanwonenden hiervan denken?”

Dat vroeg Gemeentebelangen Twenterand-voorman Marcus Elzinga, zelf een van de gedupeerden en woonachtig aan het kanaal, zich af. „U wekt verkeerde verwachtingen bij bewoners”, vulde VVD-raadslid Erik Kobes eraan toe, over het voorstel van Reusken om een gebiedsbrede aanpak te opperen en daarmee de rol van de provincie over te nemen.

‘PvdA stemde in provincie juist tegen gebiedsbrede aanpak’

PVV-leider Erik Veltmeijer, ook een bewoner met schade aan zijn huis, haalde nog het hardst uit en verweet PvdA-GroenLinks ‘postcodepolitiek’. „Uw partij had in 2020 de macht in provinciale staten, toen had er een aanpak moeten komen die ineens alle problemen zou oplossen. Dat gebeurde niet. Sterker nog, PvdA en GroenLinks steunden het generaal pardon dat wij voorstelden niet eens. Ook daarna stemden de partijen tegen een gebiedsbrede aanpak.” Wethouder Roel Koster zag eveneens niets in het voorstel van Reusken, al is het alleen maar omdat de provincie als eindverantwoordelijke aan zet is en Twenterand geen deelgenoot wil zijn van de schadedossiers.

Reusken verdedigde zich nog wel. „Als het kan helpen dat dit op de agenda komt, door een grote kop in de krant, dan is dat prima. Wonen is een grondrecht. Daarom heb ik de brief geschreven en vraag ik hier aandacht voor.” En over de houding van zijn partij in de provincie: „Ik zit hier in dit huis als raadslid, niet in de provincie.” Maar Reusken wist geen partij te overtuigen met zijn voorstel.

Wel wordt iedere bewoner met schade gevraagd naar onvrede

Wel gaat Twenterand alle gedupeerden binnen de gemeentegrenzen vragen of ze zo ontevreden zijn over de schadeafhandeling. PVV en GBT kwamen met een voorstel om de tevredenheid te inventariseren bij iedere bewoner met woningschade, evenals de redenen. Dat voorstel kreeg de handen van de volledige gemeenteraad op elkaar. Ook wethouder Koster steunt het idee. „Deze signalen horen wij ook. En als we onze informatiepositie willen versterken, kan ons dit helpen", aldus de wethouder, die vanwege de privacywet momenteel amper inzage krijgt in de problemen bij bewoners.

Vooralsnog lijkt het erop dat studenten alle gedupeerden gaan bezoeken, met een soort enquête. Begin 2023 moet volledig in kaart zijn gebracht hoe groot de onvrede is over schadeafhandeling onder bewoners langs het kanaal.