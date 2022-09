Pasgeboren baby uit Ommen vocht voor haar leven: vader verdacht van mishandeling en verkrachting

Stikstof­cri­sis even ver weg op fokveedag in Vriezen­veen; Truus 1136 is de mooiste

VRIEZENVEEN - De stikstofcrisis lijkt even ver weg tijdens de Fokveedag in Vriezenveen. Trotse boeren pronken er met een mooiste koeien en kalveren. „Dit is een mooie en gezellige dag. We zijn hier niet om over stikstof te praten.”

22 augustus