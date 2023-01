Personeel OWASE-bedrijven Hardenberg weer in staking: ‘Draagvlak wordt groter’

Dit is waarom de Twentse sloten vol water staan en het tóch nog steeds te droog is

ALMELO – De beken en sloten in Twente staan tot de rand gevuld en het kwam de laatste tijd met bakken uit de lucht. Waterschap Vechtstromen is daar blij mee. Maar eigenlijk is er geen reden tot juichen. Er is nog veel te weinig regen gevallen.

