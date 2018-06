Politie bestudeert beelden vechtpartij bij DETO: 'Afschuwelijk'

Dood hangbuik­zwijn­tje met betonblok aan poot gevonden bij Den Ham

11:06 VROOMSHOOP – Een lugubere vondst zondagmiddag in het buitengebied tussen Vroomshoop en Den Ham. Een voorbijganger vond daar in het water aan de Petersweg een dood hangbuikzwijntje. Tot ontzetting van de vinder bleek er een betonblok aan het diertje te zijn gebonden. De dierenpolitie onderzoekt nu of er sprake is van dierenmishandeling en roept getuigen op zich te melden.