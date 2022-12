Politie haalt meer dan 800 kilo vuurwerk uit woning in bebouwde kom van Westerhaar

Eens een Tukker Hans Pape, Twentenaar in Zeeland: ‘Mijn voeten staan in het zand, de rest in de klei’

Hij woont al dertig jaar in Middelburg, maar zijn boeken gaan over zijn geboortedorp in Twente. In De Bruggebuurte, het eerste deel van zijn autobiografie, beschrijft Hans Pape (72) zijn jeugd aan het Westeinde in Vriezenveen. „Hier ligt het geraamte van mijn leven.”

13 november