Politiedatabase telt ruim driehonderd camera's in Twenterand, onder het landelijk gemiddelde

De IJspolka met 30 graden; zo viert Hellen­doorn het 945-jarig bestaan

Het zweet gutst van zijn gezicht. Gerrit Mollink heeft zojuist met de Folkloristische Dansgroep de IJspolka gedanst. In boerenkiel, op klompen. Terwijl het kwik tot dertig graden is gestegen. Mollink maalt er niet om. „Het is warm, maar we kunnen wel tegen een stootje.”