Pop-updiner in Hardenbergse buitenlucht valt in de smaak: ‘We hopen dat dit iets teweeg brengt’

Thomas Bruns na de belangrij­ke zege van Heracles op Roda JC: ‘Mooi voetbal komt er nu niet uit’

Voor de supporters van Heracles was het klip en klaar: het duel met Roda JC (1-0) was goed voor drie punten, de wedstrijd zelf was de herinnering niet waard. Daar denkt middenvelder Thomas Bruns heel anders over. „Snel vergeten? Echt niet. Dit moeten we analyseren en voorkomen.”