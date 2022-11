PVV-voorman uit Vroomshoop stopt per direct als statenlid: ‘Falende beleid kanaaldrama speelt rol’

ZWOLLE/VROOMSHOOP - Erik Veltmeijer heeft zijn ontslag genomen als statenlid. De Vroomshoper, die voorman was van de fractie van de PVV Overijssel, kan het niet langer combineren met zijn baan in het onderwijs en zijn raadslidmaatschap in de gemeente Twenterand. Ook de wijze waarop er in Overijssel is omgesprongen met het kanaaldrama speelt een rol.

Sebastiaan Stöteler, de fractievoorzitter en raadslid van de PVV Almelo, neemt zijn taken per direct over. Dat geeft Veltmeijer aan in zijn ontslagbrief aan commissaris van de Koning Andries Heidema. ‘Deze combinatie (onderwijs - politiek) is me altijd erg goed bevallen, maar ik merk nu wel, ben inmiddels een paar jaar ouder, dat de belasting groot is. Je staat altijd aan’, schrijft Veltmeijer in zijn ontslagbrief.

De Vroomshoper geeft aan dat zijn baan in het onderwijs voor hem op één staat, maar trekt ook de conclusie dat de gemeentepolitiek beter bij hem past. ‘Meer contact met inwoners en je bent in staat meer voor hen te betekenen dan in de provinciale politiek.’

Provinciale politiek rond kanaal en waterwinning ‘zeer frustrerend’

Ook de wijze waarop er is omgesprongen in de provincie met de problemen langs kanaal Almelo - De Haandrik spelen een rol in de keuze, dat hij nu terugtreedt.

‘Alle ellende die inwoners nu ervaren in het gebied zijn het gevolg van het falende beleid van de provinciale overheid. Plus van de coalitiepartijen die in juli 2020 partijpolitiek belangrijker vonden dan het ontzorgen van onze inwoners’, vindt Veltmeijer. ‘De overheid tegenover haar burgers in plaats van naast hen is de rode draad in de hedendaagse landelijke en provinciale politiek. Zeer frustrerend voor politici die wel het beste met de inwoners voor hebben.’