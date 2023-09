Reestkerk in Balkbrug begint nieuw theaterseizoen met Stef Bos

Geldmaat Vroomshoop wéér kapot, net nu het kermis is: ‘Zo kan het niet langer’

Ze wil vijftig euro pinnen, voor ieder kleinkind een tientje. Maar oma komt van een koude kermis thuis. Want de Geldmaat doet het weer eens niet. Net nu het letterlijk kermis is in Vroomshoop, kunnen inwoners nergens contant geld pinnen. „Dit is toch schandalig?” Geldmaat wijst de beschuldigende vinger op haar beurt naar de gebruikers.