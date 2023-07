Regenbuien, maar soms ook zon in Twenterand vandaag

Nieuwsupdate Gemiste kans: dat paard had in de gang van het stadhuis moeten staan

Jammer dat die demonstratie van De Gravenruiters donderdag niet een stapje verder ging. Het was mooi geweest als een van de paarden het stadhuis was binnengelopen. Muzikaal begeleid door die hilarische carnavalsklassieker van André van Duin uit 1981: ‘Er staat een paard in de gang’. Dan had het protest de politiek wél bereikt. Nu niet. Een motie voor meer geld voor een nieuwe manege haalde het niet. Wat gaat hier mis?