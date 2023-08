Vrachtwa­gen met duiven aangereden in Vriezen­veen; ruim 2000 wedstrijd­vo­gels met de schrik vrij

Ze konden zaterdagmorgen allemaal gelost worden; de 2067 wedstrijdduiven uit Twenterand. En dat was deze keer een klein wonder, want het transport liep averij op. De vrachtwagen met de duiven werd vrijdagavond aangereden. „Dan schrik je wel even.”