Rennende kerstmannen in Vriezenveen balen van vrieskou: ‘Streep door schuimkanonnen’

nieuwsupdate Tranen bij een prijs, tassen vol rotzooi (en ook bizarre spullen) in de berm en leegloop bij een dorpsraad: de week van Twenterand

TWENTERAND - Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over tranen bij een supervrijwilliger, vibrators in de berm, kritiek op de dorpsraad en een vat zuur dat opengetrokken gaat worden.

3 december