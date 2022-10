Rijk betaalt infrastructuur voor units van vluchtelingen, bouwkavels in Twenterand worden goedkoper

nieuwsupdate Wat Erik Veltmeijer deed was niet chique, maar wat Christen­Unie doet is nog veel erger: Wat is het coalitieak­koord van Twenterand nu nog waard?

TWENTERAND - Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over valse beschuldigingen, gedraai en gekonkel in de Twenterandse politiek, budgethuwelijken en een hondenopvangcentrum.

1 oktober