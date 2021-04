Sam (16) uit Almelo verlaat Amicitia Vriezenveen om korfbaldroom waar te maken: ‘Eerst nog even examen doen’

Column Verkiezin­gen anno 2021: papier, potloden, hokjes en lelijke bussen, in het stemlokaal staat de tijd al jaren stil

13 maart Het is een onhandig, uitvouwbaar, veel te groot stuk papier van maar liefst 90 bij 60 centimeter. Zo’n irritante lap die niet eens op de keukentafel past. Een vervelend, eigenwijs vel dat zich niet zo maar weer in de juiste plooien laat leggen. Er staan 32 partijen en ruim 1000 kandidaten op. Ze staan afgedrukt in kleine vakjes op minuscuul tekstformaat. Vergrootglas erbij pakken. Het zijn van die spreekwoordelijke mini-lettertjes die je in officiële documenten overslaat terwijl je weet dat hier de valkuilen zijn verstopt.