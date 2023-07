School in Hardenberg verbiedt 'stoorzender' in de klas (en is daarmee de minister voor): 'Hilarisch toeval’

met video en pollDe telefoon? Die is na de zomervakantie niet meer welkom in de klassen van middelbare school het Greijdanus in Hardenberg. Leerlingen vinden het prima, ouders zijn vóór en directeur Chris van der Meulen (39) gaat mee. ,,We zien leerlingen bij wie het dag- en nachtritme compleet is verstoord.”