Scooterrijdster gewond na aanrijding met bedrijfsbusje bij Westerhaar

Waren gymtoestel­len in Vriezen­veen afgekeurd en gevaarlijk? Na herkeuring en aanpassin­gen zijn kinderen nu wel veilig

VRIEZENVEEN - Het Noordik heeft bij de gemeente Twenterand geklaagd over de slechte staat van sporthal De Stamper. ‘Veel gymtoestellen’ zouden zijn afgekeurd. De school noemt de veiligheidsrisico’s in een brief zelfs ‘onacceptabel’. Het heeft geleid tot aanpassingen. Twenterand weigert echter medewerking voor de bouw van twee nieuwe gymzalen bij Het Noordik.

16 november