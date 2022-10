Sfeer in Twenterand explosief: meer dan 100 jongeren wilden verhaal halen bij gemeenteraad over jongerenwerk

update Duikers vinden bord van spoorweg­over­gang na zoektocht in kanaal bij Vriezen­veen

VRIEZENVEEN - In het kanaal aan de Kanaalweg Noord in Vriezenveen is de brandweer donderdagavond gestart met een duikactie, nadat passerende schepen melding hadden gemaakt dat ze ergens overheen zijn gevaren. Het voorwerp is inmiddels gevonden: een bord van een spoorwegovergang.

20 oktober