Skatebanen in Den Ham en Westerhaar volgens jongeren veel te gevaarlijk, maar Twenterand vindt het wel meevallen: ‘Controleren jaarlijks’

DEN HAM/WESTERHAAR - Opstaande randjes, gaten in het beton en roest. Volgens skaters is het een kwestie van tijd voordat er gewonden vallen bij de halfpipe in Westerhaar en op het skatepark in Den Ham. Maar de uitleg van Twenterand staat haaks op die van de gebruikers: volgens de gemeente is het helemaal niet zo slecht gesteld met de obstakels.

Wouter van Veen en Charina Reiber weigeren er nog langer te skaten. Omdat het te gevaarlijk is. „BMX’er hebben grote wielen en er niet zoveel last van, maar met onze wielen van vijf centimeter kom je snel vast te zitten achter zo’n randje", zei Van Veen recent. Zij opperden renovatie. Maar de kans dat die er gaat komen, is nihil. Volgens de gemeente Twenterand is het helemaal niet zo slecht gesteld met het skatepark in Den Ham en de halfpipe in Westerhaar. ‘Het onderhoud wordt geborgd door middel van de onderhouds- en veiligheidsinspecties.’

Skaters krijgen nul op rekest

Dat heeft Twenterand aan, na vragen van Gemeentebelangen Twenterand-raadslid Savannah Makkinga. Makkinga sprong in de bres voor skaters Wouter en Charinda. Maar ze krijgt nul op rekest. Wat duidelijk wordt in de reactie van de gemeente: er volgt geen grootse renovatie, want de voorzieningen zijn veilig genoeg. ‘Uit de inspecties komen geen grote bijzonderheden naar voren', stelt het college over de halfpipe in Westerhaar. Wel wordt er deze maand nog regulier onderhoud gepleegd op het skatepark in Den Ham. Sprake van kapitaalvernietiging, zoals Makkinga stelde, is er volgens Twenterand niet.

Volgens Twenterand worden beide skateparken jaarlijks geïnspecteerd op het gebied van veiligheid. ‘Op het moment dat er schade wordt geconstateerd of onderdelen niet meer voldoen aan de eisen, dan zorgt de gemeente dat de betreffende onderdelen gerepareerd of vervangen worden.’ Wel geeft Twenterand aan hiervoor volledig verantwoordelijk te zijn. De gemeente is eveneens bereid in gesprek te gaan met de jongeren over het skatepark.

Ook verplaatsing halfpipe gaat niet door

Makkinga opperde daarnaast de halfpipe in Westerhaar te verplaatsen naar Den Ham, omdat er in Westerhaar een BMX-park wordt aangelegd en hier geen behoefte meer zou zijn aan een halfpipe. Maar de gemeente is niet bereid om de halfpipe te verplaatsen. ‘Ook in Westerhaar-Vriezenveensewijk wil de gemeente de jeugd de mogelijkheid bieden om de skatesport te beoefenen.’