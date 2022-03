Slachtoffer Jos Lambregts uit Vriezenveen wil tot 2 ton smartengeld van mannen die zijn truck in brand staken

Video Italië: 'Concurrent wilde Twentse chauffeur Jos met aanslag afremmen’

ENSCHEDE - Eurojust in Den Haag coördineert het internationale onderzoek naar aanslagen op vrachtwagens die kleding vervoerden van Italië naar onder meer Nederland. Het leidt ertoe dat justitie in Italië op korte termijn een dossier overhandigt aan het Nederlandse Openbaar Ministerie met meer informatie over de brandstichtingen op de Vriezenveense chauffeur Jos Lambregts.

8 augustus