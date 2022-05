Slachtoffers kanaaldrama zoeken juridische hulp: ‘Menselijkheid is weg’

Laat Twenterand huizen ‘verkrotten’? Meer dan 20 probleemsi­tu­a­ties bij wonings­plit­sing

VRIEZENVEEN - 28 woningeigenaren in Twenterand kunnen in grote problemen komen omdat ze in een gesplitst huis wonen. Als de andere bewoner van de woning overlijdt of vertrekt, dan verdwijnt de tweede woonbestemming op het pand en is het niet langer als zelfstandige woning te gebruiken. Onwenselijk, zeker in een tijd van woningnood, vindt de lokale politiek.

