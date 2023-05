Soms heeft HHC aan een paar kansen wel genoeg om te winnen: ‘Daar mankeerde het nog wel eens aan’

Nieuwsupdate ‘Antenne van houtworm’ en ‘ruggen­graat van tuinslang’: woede in Twenterand over zwembad en asielzoe­kers

Uitgerekend in de meivakantie, het moment dat men in het gemeentehuis massaal op vakantie is, haalde Twenterand zich meerdere keren woede op de hals. Over het weigeren van asielzoekers, maar ook vooral over het zwembad in Vroomshoop. U weet wel: daar waar het eindelijk zo mooi is opgeknapt, maar er deze zomer minder gebruik van kan worden gemaakt.