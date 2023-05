Souschef Bas (24) is een toptalent en kookt zichzelf van Twente naar Istanboel: ‘Je zoekt balans, maar ook tegenstrijdigheden’

Begonnen als serveer­ster, is Veerle (24) nu eigenaar van pannenkoe­ken­boer­de­rij De Ganzenhoe­ve

Geen dag spijt heeft Veerle Mulder van de grote stap om De Ganzenhoeve in Holthone over te nemen. Twee maanden is de 24-jarige inwoonster van De Krim nu zelfstandig ondernemer. Ze nam het horecabedrijf in de eeuwenoude hoeve op landgoed De Groote Scheere over van haar vroegere werkgevers Ferdinand en Sandra Boertien.