Spanningen lopen hoog op rond vluchtelingenkamp: Familie uit Vriezenveen naar de rechter, Twenterand mag niet handhaven

Minister volgt verrichtin­gen rond Twents kanaaldra­ma: ‘Kan me zorgen en problemen van bewoners voorstel­len’

DEN HAAG/ZWOLLE - Bewoners worden op de proef gesteld. Voordat de schade langs kanaal Almelo - De Haandrik is hersteld, zijn we mogelijk jaren verder. De afwikkeling ligt bij de provincie, maar vanuit Den Haag wordt er wel meegekeken naar de verrichtingen in Zwolle. „Ik kan mij de zorgen en problemen van bewoners goed voorstellen”, laat minister Mark Harbers weten.

29 maart