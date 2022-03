Sportschoolhouder Harry A. en Mexicaanse koks veroordeeld tot celstraffen voor drugslab Vroomshoop

Kunnen bewoners in Den Ham en Vroomshoop opgelucht ademhalen? Uitbrei­ding waterwin­ning nog ‘geen gelopen race’

ZWOLLE/DEN HAM - Het debat is woensdag, maar nu al is er grote verdeeldheid in de coalitie van Overijssel over de uitbreiding van waterwinning Hammerflier. CDA, de grootste partij met negen zetels, laat weten tegen de uitbreiding van de waterbuffer te stemmen. Samen met de PVV en GroenLinks nadert een meerderheid.

