Stalking en bedreiging door ‘horrorbuurvrouw’ in Dedemsvaart gaat door na verhuizing: ‘Zei dat ze me dood wilde’

Bewoners trillen bed uit: gemeente Almelo gaat klinkers uit de weg halen

Lig je lekker in bed, tril je er bijna uit door vrachtverkeer langs je huis. Of je zit aan tafel te eten en de soep vliegt uit je bord. Bewoners van de Ootmarsumsestraat in Almelo hebben last van klinkers in het wegdek en daar gaat de gemeente wat aan doen.