Steekincident op zorgboerderij Holthone schokt eigenaar: ‘Hij logeerde hier een weekje’

Veel toparties­ten op deze vier dikke feesten in Twenterand (en dit kost een biertje)

De festivalzomer in Twenterand is begonnen. Randrock was een daverend succes. Maar er staan nog vier dikke feesten op het programma: Forest Hill Festival, Save Our Summer, Zomerfeest De Pollen en Feestweek Vroomshoop. Wat is er nieuw, welke topartiesten komen er en - niet onbelangrijk - wat kost een biertje? Een overzicht.