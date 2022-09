‘Steen voor Steen’, een Twenterandse theaterproductie voor en over ‘de mensen die hier wonen’

Snel besluit over elektrifi­ca­tie spoorlijn Almelo-Mariënberg: ‘Als het maar geen batterijt­rein wordt’

ALMELO/MARIENBERG - Staatssecretaris Vivianne Heijnen heeft aangekondigd dat er in november wordt besloten over de aanleg van een bovenleiding voor de spoorlijn Almelo-Mariënberg. Reizigersvereniging Alma heeft daar jarenlang voor gelobbyd, maar voorzitter Chris de Goede is niet gerust op een goede afloop. „Vermoedelijk zet ze in op batterijtreinen.”

9 september