Steven en Sandra uit Vriezenveen halen 3000 euro op met emotionele wandeltocht van 100 kilometer: ‘Bij de Waalbrug werd een beerput opengetrokken’

Het was de brug die ze telkens over moesten, toen Isa zich moest laten behandelen tegen botkanker. „Na de eerste keer, toen we in het Radboud te horen kregen dat ze een agressieve vorm van kanker had, ga je nooit meer zorgeloos die brug over”, vertelt stiefmoeder Sandra. Nu is de 14-jarige Isa genezen, ziet de wereld er anders uit. „Het passeren was nu heel emotioneel. Er werd een beerput opengetrokken, qua emoties.”