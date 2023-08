Festival de Vecht pakt vijf weken culturele cadeautjes uit aan rivier: ‘Groei is er nog lang niet uit’

Met live-muziekoptredens aan de Vechtkade in Dalfsen én op landgoed Holthagen in Zwolle beleeft Festival de Vecht dit weekend een van de hoogtepunten in het programma van dit jaar. De belangstelling voor het meerdaagse culturele programma is groot.