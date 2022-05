Streep door paardenconcoursen Outdoor Wierden en Dutch Youngster Festival

Voorzitter Ruben Hofman zegt dat het besluit met veel tegenzin tot stand is gekomen. „Het is een enorme teleurstelling, zeker omdat we het zo kort voor de wedstrijden hebben moeten nemen. Alles was namelijk al zo’n beetje in kannen en kruiken. Zakelijk gezien is dit echter de beste keus, want er zou veel geld bij moeten als we het zouden laten doorgaan. Dat kunnen we ons niet permitteren. De opbrengsten van de evenementen georganiseerd door De Eschruiters zijn voor onderhoud en vernieuwingen op onze accommodatie, daar past een negatief resultaat helaas niet bij. We hebben ondertussen onze leveranciers en sponsors al op de hoogte gebracht.”

Voor het altijd ook in het buitenland populaire Dutch Youngster Festival zouden zo’n 300 tot 350 deelnemers nodig zijn om quitte te kunnen draaien, maar het aantal inschrijvingen bleef tot dusver tot een kleine vijftig beperkt. Hofman: „En ons organisatiemodel is er op gebaseerd dat we DYF koppelen aan Outdoor Wierden om zoveel mogelijk dubbele kosten te voorkomen. Daarmee gaat er jammer genoeg ook daardoor een streep. Mede omdat we ook nog eens te maken hebben met gigantische prijsstijgingen op alle fronten. Dat leidt ertoe dat je geen mooie sport kunt garanderen.”

Verlies O-status

Volgens Hofman kan de afgenomen interesse bij jeugdruiters niet los worden gezien van het ontbreken van de landenwedstrijden tijdens DYF, zoals die 25 jaar lang op de accommodatie van manege De Vossenbos werden gehouden. „De KNHS heeft ons die volgens ons ten onrechte afgenomen en aan anderen (CH De Wolden) toegewezen. Dit voorjaar hebben we nog zwaar geïnvesteerd in een nieuwe losrijpiste met all weather-bodem, maar zelfs dat mocht bij de bond niet baten. Dat verlies van de O-status en de fors hogere bijdrage die we alleen al voor het houden van onze wedstrijden aan de KNHS zouden moeten betalen, doen ons nu mede de das om.”

Volledig scherm Ruben Hofman © Bert Kamp

Volgens de preses heeft de organisatie alles in het werk gesteld om beide evenementen toch te laten doorgaan. „Diverse sponsors waren zelfs best bereid verder te gaan dan het bedrag dat we waren overgekomen. Maar het bestuur en de sponsorcommissie met daarin ook ruiters vinden het alles afwegende niet verantwoord. We zitten in een rare tijd. Helaas moeten we voor de eerste keer in ruim 25 jaar afzien van DYF en gaat daardoor nu ook Outdoor Wierden niet door. Zelfs nationale varianten voor deze editie zijn nog besproken, maar op korte termijn niet haalbaar. We zullen echter ons uiterste best doen om beide evenementen volgend jaar wel weer op touw te zetten.”

Outdoor Wierden zou dit jaar worden gehouden van woensdag 18 tot en met zaterdag 21 mei. Het Dutch Youngster Festival stond op de agenda van vrijdag 27 tot en met zondag 29 mei.