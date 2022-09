Telkens was er wat met de ledverlichting die VV Den Ham zelf aanschafte, nu trekt de gemeente toch maar de knip

Bloedbad in Vriezen­veen­se kudde: tien schapen gedood en er is maar één verdachte, de wolf

VRIEZENVEEN - Tien dode, aangevreten en zwaar verminkte schapen in zes weken tijd. De vrijwilligers van het Het Veenschap in Vriezenveen weten het vrijwel zeker: de wolf houdt hier meedogenloos huis. Na drie bloederige nachten deze week is de bedreigde kudde woensdagavond verplaatst naar een veiliger oord.

18 augustus