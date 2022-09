Tennisclub De Bosbaan viert 50-jarig bestaan met jubileumvierdaagse: ‘We zitten nog goed in de wedstrijd’

De tergende onzeker­heid blijft handbikes­ter Jennette Jansen (54) achtervol­gen, ook in aanloop naar WK in Canada

WESTERHAAR - Jennette Jansen is de enige Tukker in het Team.NL dat zondag afreisde naar Canada voor het WK Para-cycling op de weg. De inwoonster van Westerhaar is als titelverdedigster weer torenhoog favoriet voor zowel de tijdrit als de wegwedstrijd. Iedereen verwacht dat ze met minimaal één gouden plak thuiskomt, maar daar is de atlete zelf nooit van overtuigd.

8 augustus