Tennisclub Vriezenveen vecht om voortbestaan met komst padel: ‘Maar straks liggen er banen die niet gebruikt mogen worden’

Door bittere armoede is gratis maandver­band en tampons in trek in Twenterand: ‘Mensen gaan hier huilend weg’

VRIEZENVEEN/VROOMSHOOP - Ongesteld zijn, maar niet het geld hebben voor maandverband of tampons: het is door de stijgende armoede bittere werkelijkheid geworden voor veel vrouwen in Twente. In de gemeente Twenterand staan daarom nu zeker zeven ‘menstruatiekasten’. Ze zijn in trek. „Want dit zijn in de winkels hartstikke dure producten.”

24 november