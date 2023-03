Tien procent van wegen in Twenterand achterstallig onderhoud: ‘Wegen langs kanaal gedragen zich anders dan normaal’

Dat blijkt uit inspecties en een beheerplan, dat inmiddels is opgesteld. De verharde wegen in Twenterand zijn in kwaliteitsniveau D geplaatst: de laagste categorie, waarbij de kwaliteit als ‘zeer laag’ wordt omschreven en het onderhoud ‘achterstallig’. Maar een echt goed beeld van alle wegen is er tegelijk niet. Want naast de onderhoudsachterstand is er ook een inspectieachterstand. Ook zijn er zorgen om de wegen rondom kanaal Almelo - De Haandrik.