Tom Uitzetter hangt zijn handschoenen bijna aan de wilgen in Vroomshoop

Weerman Martijn uit Sibculo bestolen van weerstati­on: ‘Zomaar afgepakt’

22 mei SIBCULO - Martijn Groote keek eerste pinksterdag vreemd op toen hij ineens zijn weerstation miste. De 21-jarige amateur-weerman uit Sibculo, bekend van 3FM en Facebook, monteerde zijn draadloze weerstation dik twee jaar geleden in de achtertuin op een twee meter hoge paal. „Toen ik het zondagmiddag aan de visite wilde laten zien, was het ineens weg. Zomaar afgepakt, zonde want ik deed er alles mee om de mensen te vertellen over het weer in het Vechtdal en Twente.”