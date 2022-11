Tranen bij vader en zoon in Vriezenveen, na verrassing rond vrijwilligersprijs: ‘Zonder pa kunnen wij dit niet doen’

Nieuwsupdate Megamuur bij Hein Heun, ‘bingo’ in de jacht op criminali­teit en run op gratis tampons: deze week in Twenterand

TWENTERAND - Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over bonje aan de Schoolstraat, een weiland voor statushouders, gratis tampons en maandverband, ‘bingo’ in garageboxen en een rechtszaak tegen de provincie.

26 november