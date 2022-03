Triatlon in Vroomshoop gaat tóch door, met een breed programma

Noodkreet van Klaas uit Vroomshoop om goederen voor Oekraïne explodeert in massale inbreng

VROOMSHOOP – Waar de opslagruimte van W.R. International bedoeld is voor houtskool en briketten‚ vullen nu bigbags vol kleding‚ dekens en verzorgingsproducten de loods. Eigenaar Klaas Bokhorst zamelt de spullen in voor oorlogsvluchtelingen in Oekraïne. „De oorlog is heel dichtbij.”

2 maart