Twee auto's botsen in Vriezenveen, veel schade aan beide voertuigen

Zo gaat het nu met de slachtof­fers van het kanaaldra­ma in Twenterand: relatiepro­ble­men, gestreste kinderen en bewoners die hun huis liever slopen

GEERDIJK/VROOMSHOOP - Mensen schamen zich voor hun problemen. Er is nog veel verscholen leed achter de voordeuren. Tegelijk doet de gemeente Twenterand er naar eigen zeggen veel aan om steeds betere inzichten in de volledige omvang van problemen langs kanaal Almelo - De Haandrik te krijgen. Zo volgt er dit najaar een huis-aan huisonderzoek. We maken de balans op.

1 augustus