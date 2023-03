Twee auto's in de sloot na ongeluk in buitengebied van Vriezenveen, vrouw gewond naar ziekenhuis

derde klasse Avereest kijkt degradatie­spook na verlies tegen Lutten diep in de ogen: ‘Hier kon ik niks aan doen’

De kelderkraker tussen Avereest en SC Lutten eindigt zaterdag in een 0-1 zege voor de gasten. Voor Avereest raakt rechtstreekse handhaving in de derde klasse C steeds verder uit het zicht.