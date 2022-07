Twente moet vluchtelingen ineens drie maanden opvangen, Vroomshoop valt af: ‘Verdelen onder gemeenten is een optie’

De vluchtelingen zouden naar Vroomshoop komen. De sporthal in activiteitencentrum Het Punt stond deze zomer toch al leeg en vormde dus een ideale plek voor 225 veldbedden.



Nu het rijk eist dat de regio’s drie maanden lang vluchtelingen opvangen, in plaats van twee weken in de zomer, is Het Punt geen optie meer. De gemeente Twenterand heeft aangegeven dat Het Punt niet voor zo’n lange tijd beschikbaar is, omdat na de zomer weer wordt gesport in de hal. De Veiligheidsregio Twente moet nu in allerijl op zoek naar een oplossing. Want op 27 juli komen de vluchtelingen naar deze regio. Verdelen over de veertien gemeenten is daardoor serieuze optie.