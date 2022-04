Twenterand eist bij rechter dat vluchtelingenopvang Vriezenveen razendsnel wordt opgedoekt: ‘We geven hoe dan ook geen vergunning’

Nieuwsupdate De 46 Oekraïners die naar Vriezen­veen komen weten van niks, en dat is maar goed ook: zij verdienen namelijk het allerbeste

TWENTERAND - Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat je bij over de belangrijkste gebeurtenissen, blikt terug op afgelopen week en kijkt vooruit. Over de beloften van Bert Boerman voor bewoners in het Hammerflier, de zwanenzang van Martha van Abbema, een kapklus die helemaal uit de hand liep en, natuurlijk, de omstreden vluchtelingenopvang in Vriezenveen.

2 april