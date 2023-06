Twenterand haalt restafval nog maar eens in zes weken op: ‘Onhygiënisch, dit moet je niet willen’

Stinkende restafvalcontainers die vol met maden zitten? Tegenstanders vrezen ervoor in de zomermaanden, nu Twenterand vanaf 2024 de grijze container nog maar eens in de zes weken gaat legen. „Wat een slecht plan.” Maar een meerderheid in de gemeenteraad lijkt het juist een prima plan te vinden.