Twenterand heeft nu een bibliotheek voor mensen met dementie en daar was behoefte aan: ‘Dan gaat er een lampje branden’

VRIEZENVEEN - Ze zijn nog maar net begonnen, maar de eerste positieve reacties zijn al binnen. „Er was veel vraag naar. In Twenterand wonen ook veel mensen die dementerend zijn”, zegt Janet Elshof, van de Bibliotheek Twenterand, over de Dementheek in Vriezenveen.

De hoek van de Dementheek is niet te missen. Het vergeet-mij-nietje, het symbool van de stichting Alzheimer Nederland, hangt er prominent. Sinds kort is de bibliotheek in Vriezenveen begonnen met de Dementheek, speciaal voor partners, familieleden en naasten van mensen met dementie. Maar ook voor dementerenden zelf. Er staan makkelijk leesbare boeken en er zijn hulpmiddelen. „Die ze hier kunnen lenen om ze te testen”, zegt Elshof.

Videodeurbel lenen om te testen

Daarmee doelt ze op tal van moderne hulpmiddelen als een robotstofzuiger, een wekker met dwaaldetectie, een robothond, maar ook een videodeurbel. „Vaak spullen met hoge aanschafkosten. Dan wil je van tevoren wel weten of het die investering waard is. Nou, zo kan je het uitproberen.”

De Dementheek is een uitkomst. Dat blijkt nu al, een paar dagen na de officiële opening. De hoek in de bibliotheek, ingericht in samenwerking met Evenmens en Alzheimer Café Twenterand, werd al goed bezocht en de reacties zijn lovend. Daarmee is uitgekomen wat zorgaanbieders vooraf al verwachten. „Zij stelden dat er behoefte was aan een plek waar mensen heel makkelijk aan informatie kunnen komen. Nou dat kan hier, het is laagdrempelig.”

Kleine boeken en plaatjes die zorgen voor ‘een vonkje’

Elshof doelt daarmee op de vele informatieve boeken, brochures, maar ook op prentenboeken, waarmee ouders kinderen kunnen informeren over opa of oma, die dement aan het worden is. En dan zijn er nog de boeken voor mensen die zelf dementie hebben. „Deze mensen hebben een korte spanningsboog. Boeken met kortere verhalen, met niet al te veel personages, zijn nog wel te lezen.” Voor hen die al in een vergevorderd stadium zijn, zijn er boeken met platen uit de jaren vijftig. Het zorgt ervoor dat er weer een gesprek op gang komt. „Dan is er ineens iets herkenbaars en gaat er weer een lampje branden in de hersenen.”

Dankzij onder meer een bijdrage van de gemeente Twenterand, kwam de Dementheek er. Daardoor hoeven gebruikers niets te betalen. Ook een lidmaatschap van de bibliotheek is niet noodzakelijk. „We hebben een speciaal Dementheekabonnement. Mensen kunnen daar gratis gebruik van maken.”

Lezing van Hugo Borst

En daar blijft het niet bij. De Dementheek laat zich ook zien buiten de bibliotheek. Zo is de Dementheek aanwezig op de informatiemarkt van Alzheimer Café Twenterand in CCK2, waar op 1 november ook een lezing is van journalist Hugo Borst. Borst schreef twee indringende boeken over zijn moeder, die leed aan Alzheimer. De entree is tien euro per persoon.