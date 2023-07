Twenterand koopt volledige camping voor opvang Oekraïners

indebuurt.nl Eline verhuist 30 meter met haar kapsalon in Almelo: 'Alles in mijn stijl'

Ze had al open willen zijn op de nieuwe locatie, maar dat is niet gelukt. “Het behang was nog niet binnen.” En dus moest Eline Oomens-Haarhuis de verhuizing van haar kapsalon even uitstellen.