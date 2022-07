Twenterand moet dit jaar veel meer statushouders huisvesten dan verwacht: ‘Den Haag waarschuwt voor verdubbeling’

Zelfs op koopzondag kan er niet gepind worden in Vroomshoop, het geld is telkens op: ‘Echt asociaal’

VROOMSHOOP - Het is kommer en kwel met de pinautomaat in Vroomshoop. Om de haverklap kunnen er geen flappen meer getapt worden. Het dieptepunt volgde tijdens de laatste koopzondag, toen ondernemers moesten fungeren als bank. „Het geld was op. En daar moesten we maar aan wennen volgens Geldmaat. Echt asociaal.”

18 juli