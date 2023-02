Twenterand stopt miljoen in duurzaamheidsfonds: dit zijn de voorwaarden om geld te krijgen

VRIEZENVEEN - Goed nieuws voor iedereen die in Twenterand zijn huis wil verduurzamen: de gemeente stopt een miljoen euro in een fonds. Vanaf 1 maart kunnen inwoners de subsidie aanvragen. Speciaal voor isolatiemaatregelen.

Twenterand vult het duurzaamheidsfonds opnieuw aan, nadat het eerder in recordtempo leeg was. Destijds zat er slechts twee ton in de pot en werd de helft van de aanvragen afgewezen. Nu komt er het vijfvoudige in het fonds en wordt de drempel ook lager. Wel is het duurzaamheidsfonds nu alleen beschikbaar voor isolatiemaatregelen.

Zonnepanelen of warmtepompen kunnen er dus niet mee worden gefinancierd, maar wel isolatie van de vloer, het dak of de muur en de vervanging van enkel glas voor dubbel of driedubbelglas. Daarmee wil Twenterand helpen om de hoge energierekeningen onder huizenbezitters te verlagen.

Ook voor doe-het-zelvers

Ook hoeven mensen niet gelijk duizenden euro's uit te geven om voor de subsidie in aanmerking te komen, zoals eerder wel het geval was. Het minimum subsidiebedrag is verlaagd naar 250 euro. Dat houdt in dat woningeigenaren bij een investering van iets meer dan 700 euro een subsidie kunnen ontvangen. ‘Hiermee worden doe-het-zelvers en kleinere maatregelen voor energiebesparing beter ondersteund', meldt Twenterand erover.

Per 1 maart kunnen inwoners subsidie aanvragen via www.twenterand.nl. Wie niet thuis is op het digitale web, kan de aanvraag ook op papier indienen in het gemeentehuis. Het is nog wel altijd: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Op de website van de gemeente staat ook hoveel procent van een investering gesubsidieerd worden, en de maximale bedragen. Dat is van woningen van voor en na 1984 verschillend.